Чемпион мира: Это мой пятый визит в Азербайджан

”Это мой пятый визит в Азербайджан".

”Это мой пятый визит в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил португалец Жоао Азеведо, чемпион в командных соревнованиях по стрельбе на траншейном стенде на 53-м чемпионате мира по стрельбе в Баку.

Азеведо, который вместе с коллегой по команде Марией Инес Коэльо де Баррос поднялся на высшую ступень пьедестала почета, сказал, что чувствует себя счастливым: “В прошлый раз мы завоевали серебряную медаль на чемпионате мира, но на этот раз мы взяли “золото”. Другие медали у нас уже есть. Это наша вторая совместная золотая медаль”.

Португальский спортсмен также поделился приятными впечатлениями о столице Азербайджана: “В свою первую поездку я посетил Габалу. Также участвовал в Европейских играх в Баку. Я очень хорошо знаю эти места. Баку - красивый город, здесь много достопримечательностей. Мы рады находиться здесь”.