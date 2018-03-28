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    Чемпион Азербайджана по футзалу определился за 6 туров до завершения сезона

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Определился чемпион Азербайджана по футзалу.

    Как сообщает Report, "Араз", обыгравший на матче XXII тура клуб "Экол" со счетом 5:2, заранее обеспечил себе золотую медаль.

    Нахчыванская команда, завоевавшая благодаря этой победе 55 очков, стала недосягаемой для обладающего 37 очками клуба "Марафон футзал".

    Правда, за 6 туров до завершения сезона "Марафон футзал" с теоретической точки зрения обладает возможностью сравнять очки с "Аразом".

    Однако, возглавляемый Жозе Алесио Да Сильва коллектив не может упустить лидерство из-за превосходства на личных матчах.

    Отметим, что это 13-ое чемпионство самой титулованной команды страны - "Араза". 

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