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Церемония открытия Олимпиады началась в Токио

Церемония открытия Олимпиады началась в Токио Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио.
Командные
23 июля 2021 г. 15:13

Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Тема церемонии открытия получила название "Движение вперед", она затронет глобальный кризис в области здравоохранения, вынудивший отложить проведение Игр в Токио на год, а также восстановление Японии после самого разрушительного в ее истории землетрясения 2011 года.

В рамках церемонии будут затронуты и другие актуальные темы, а также пройдет традиционный парад спортсменов.

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