Бывший игрок НБА Родман обвинен в бегстве с места ДТП

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Известному в прошлом игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннису Родману предъявлено обвинение в провоцировании ДТП и последующем бегстве с места происшествия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Также бывший игрок обвиняется в нарушении правил вождения и пересечении разделительной полосы, а еще - в предоставлении полиции ложной информации.
Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник 55-летнего Родмана ночью выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии.
В случае признания виновным Родман может получить два года тюрьмы.
Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас".
News DepartmentАвтор новости
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