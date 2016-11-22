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    Бывший игрок НБА Родман обвинен в бегстве с места ДТП

    Он также обвиняется в нарушении правил вождения и пересечении разделительной полосы

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Известному в прошлом игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннису Родману предъявлено обвинение в провоцировании ДТП и последующем бегстве с места происшествия, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Также бывший игрок обвиняется в нарушении правил вождения и пересечении разделительной полосы, а еще - в предоставлении полиции ложной информации.

    Инцидент произошел 20 июля на шоссе в городе Санта-Ана. По данным прокуратуры, внедорожник 55-летнего Родмана ночью выехал на встречную полосу, что вынудило автомобиль, ехавший ему навстречу, совершить опасный маневр, чтобы избежать аварии.

    В случае признания виновным Родман может получить два года тюрьмы.

    Родман - пятикратный чемпион НБА, выступал в лиге до 2000 года, карьеру баскетболиста завершил в 2006-м. Играл за "Детройт", "Сан-Антонио", "Чикаго", "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Даллас".

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