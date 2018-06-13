Бывший главный тренер сборной Азербайджана стал чемпионом Италии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футзалу и клуба "Араз" Тино Перез стал чемпионом Италии.

Как сообщает Report, 49-летний специалист добился этого успеха с командой Acqua e Sapone. Его команда в серии "плей-офф" обыграла Luparense.

Таким образом, уточнились названия 54 команд, которые примут участие в Лиге чемпионов.

В соревновании с участием 59 команд не известны участники из 5 стран: Турции, Грузии, Ирландии, Фарерских островов и Лихтенштейна.

С августа 2014 по май 2016 года Перез был главным тренером сборной Азербайджана по футзалу и клуба "Араз". Под его руководством "Араз" стал чемпионом страны, сборная дошла до 1/4 финала чемпионата мира.

Отметим, что на Лиге чемпионов Азербайджан представит "Араз". Нахчыванский клуб вступит в борьбу с основного этапа. До этого 28 августа – 2 сентября пройдут игры предварительного этапа. Основной этап состоится 2-7 октября, элит раунд – 13-18 ноября. Финал "четверки" состоится 25-27 апреля и 26-28 апреля 2019 года. Игры предварительного, основного и элит раунда могут начаться и раньше, для этого необходимо согласие всех команд в группе. 5 июля состоится жеребьевка предварительного и основного этапов, 14 октября – элит раунда. Пара на финал "четверки" определится в 2019 году.