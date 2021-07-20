Бывший генсек ООН Пан Ги Мун переизбран главой комиссии по этике МОК

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК).

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун переизбран на пост председателя комиссии по этике Международного олимпийского комитета (МОК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло во время 138-й сессии МОК, которая проходит во вторник в Токио.

Кандидатуру Пан Ги Муна поддержали 70 из 71 члена МОК. "Хочу выразить вам искреннюю благодарность за переизбрание еще на четыре года. Для меня честь и привилегия работать в этой должности", - сказал Пан Ги Мун.

Пан Ги Мун занимал пост генерального секретаря ООН с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года.