Президентский кубок: "Бута Голден" и "Омар" получили путевку в финал

На закрытом манеже Центра коневодства Бина определились финалисты Президентского кубка по национальной игре човган.

Как сообщает Report, в полуфинале "Бута Голден" обыграл "Серхедчи" со счетом 4:1, а "Омар" превзошел "Полад" со счетом 2:1.

24 декабря там же состоится финальная встреча за третье место. Проигравшие в полуфинале получат бронзовую медаль, а победители пройдут в финал. Встречи пройдут в 11:45 и 12:40 соответственно.

Отметим, что в групповом этапе соревнований в Республиканском центре национальных верховых игр в шекинском селе Дашуз боролись 12 команд.