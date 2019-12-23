 Наверх

Президентский кубок: "Бута Голден" и "Омар" получили путевку в финал

"Бута Голден" и "Омар" получили путевку в финал

На закрытом манеже Центра коневодства Бина определились финалисты Президентского кубка по национальной игре човган. 

Как сообщает Report, в полуфинале "Бута Голден" обыграл "Серхедчи" со счетом 4:1, а "Омар" превзошел "Полад" со счетом 2:1. 

24 декабря там же состоится финальная встреча за третье место. Проигравшие в полуфинале получат бронзовую медаль, а победители пройдут в финал. Встречи пройдут в 11:45 и 12:40 соответственно.

Отметим, что в групповом этапе соревнований в Республиканском центре национальных верховых игр в шекинском селе Дашуз боролись 12 команд. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!