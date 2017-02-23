Будапешт отказался от идеи проведения летних Олимпийский игр 2024 года

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Будапешт отказался от участия в выборах на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.

Как передает Report, соответствующее решение было принято в ходе встречи главы венгерского правительства Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и главы Олимпийского комитета Венгрии Жолта Боркаи.

Причиной такого решения, как отмечается, стала общественная акция, в ходе которой более 266 тыс. граждан Венгрии выступили за проведение референдума против проведения ОИ-2024 в Будапеште.

Таким образом, в гонке осталось только два города - Париж и Лос-Анджелес. Финал выборов столицы ОИ-2024 пройдет 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу).