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    Будапешт отказался от идеи проведения летних Олимпийский игр 2024 года

    Причиной такого решения стала общественная акция

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Будапешт отказался от участия в выборах на право проведения летних Олимпийских игр 2024 года.

    Как передает Report, соответствующее решение было принято в ходе встречи главы венгерского правительства Виктора Орбана, мэра Будапешта Иштвана Тарлоша и главы Олимпийского комитета Венгрии Жолта Боркаи.

    Причиной такого решения, как отмечается, стала общественная акция, в ходе которой более 266 тыс. граждан Венгрии выступили за проведение референдума против проведения ОИ-2024 в Будапеште.

    Таким образом, в гонке осталось только два города - Париж и Лос-Анджелес. Финал выборов столицы ОИ-2024 пройдет 13 сентября 2017 года в Лиме (Перу).

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