 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Британский гонщик команды "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Испании

    Посол Гран-при Европы в Баку Фернандо Алонсо стартует 10-м

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Состоялась квалификация Гран-при Испании.

    Как сообщает Report, завтра на гонке на трассе Каталония-Монтмело с первого места стартует британский гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Его лучшее время на круге составило 1 минута 22 секунды.

    Далее гонщики расположились следующим образом:

    2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)

    3. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)

    4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)

    5. Кими Райконен - "Феррари" (Финляндия)

    6. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)

    7. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)

    8. Карлос Сайнс-мл. - "Торро Россо" (Испания)

    9. Серхио Перес - "Форс Индия" (Мексика)

    10. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)

    11. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)

    12. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)

    13. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)

    14. Роман Грожан - "Хаас" (Франция)

    15. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)

    16. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)

    17. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)

    18. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)

    19. Маркус Эриксон - "Заубер" (Швеция)

    20. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия)

    21. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)

    22. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi