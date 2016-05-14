Британский гонщик команды "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Испании

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Состоялась квалификация Гран-при Испании.

Как сообщает Report, завтра на гонке на трассе Каталония-Монтмело с первого места стартует британский гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Его лучшее время на круге составило 1 минута 22 секунды.

Далее гонщики расположились следующим образом:

2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)

3. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)

4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)

5. Кими Райконен - "Феррари" (Финляндия)

6. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)

7. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)

8. Карлос Сайнс-мл. - "Торро Россо" (Испания)

9. Серхио Перес - "Форс Индия" (Мексика)

10. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)

11. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)

12. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)

13. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)

14. Роман Грожан - "Хаас" (Франция)

15. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)

16. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)

17. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)

18. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)

19. Маркус Эриксон - "Заубер" (Швеция)

20. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия)

21. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)

22. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)