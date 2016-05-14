Британский гонщик команды "Мерседес" стартует с первого места на Гран-при Испании

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Состоялась квалификация Гран-при Испании.
Как сообщает Report, завтра на гонке на трассе Каталония-Монтмело с первого места стартует британский гонщик "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Его лучшее время на круге составило 1 минута 22 секунды.
Далее гонщики расположились следующим образом:
2. Нико Росберг - "Мерседес" (Германия)
3. Даниэль Риккиардо - "Ред Булл" (Австралия)
4. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" (Нидерланды)
5. Кими Райконен - "Феррари" (Финляндия)
6. Себастьян Феттель - "Феррари" (Германия)
7. Вальтери Боттас - "Уильямс" (Финляндия)
8. Карлос Сайнс-мл. - "Торро Россо" (Испания)
9. Серхио Перес - "Форс Индия" (Мексика)
10. Фернандо Алонсо - "Макларен" (Испания)
11. Нико Хюлькенберг - "Форс Индия" (Германия)
12. Дженсон Баттон - "Макларен" (Великобритания)
13. Даниил Квят - "Торро Россо" (Россия)
14. Роман Грожан - "Хаас" (Франция)
15. Кевин Магнуссен - "Рено" (Дания)
16. Эстебан Гутьерес - "Хаас" (Мексика)
17. Джольон Палмер - "Рено" (Великобритания)
18. Фелипе Масса - "Уильямс" (Бразилия)
19. Маркус Эриксон - "Заубер" (Швеция)
20. Фелипе Наср - "Заубер" (Бразилия)
21. Паскаль Верляйн - "МРТ" (Германия)
22. Рио Харьянто - "МРТ" (Индонезия)
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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