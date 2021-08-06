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Бразильскую волейболистку отстранили от Олимпиады за допинг

Бразильскую волейболистку отстранили от Олимпиады за допинг Призер летних Олимпийских игр Лондон-2012 по волейболу Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований за возможное нарушение антидопинговых правил.
Командные
6 августа 2021 г. 09:15
Бразильскую волейболистку отстранили от Олимпиады за допинг

Призер летних Олимпийских игр Лондон-2012 по волейболу Тандара Алвес Кайшета отстранена от соревнований за возможное нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выступающая за сборную Бразилии спортсменка покинет расположение команды, которая сегодня сыграет с Южной Кореей в полуфинале Олимпиады в Токио.

Положительную допинг-пробу волейболистка сдала 7 июля во внесоревновательный период, когда бразильянки готовились к Играм у себя на родине. Сама спортсменка отказалась от комментариев до завершения разбирательств.

Согласно кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), команда может быть дисквалифицирована в случае, если допинг выявлен как минимум у двух игроков.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Braziliyalı voleybolçu dopinqə görə yarışdan uzaqlaşdırılıb

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