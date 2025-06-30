Борцы сборной Азербайджана, ставшей чемпионом Европы в Италии, вернулись на родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, ставшая чемпионом Европы U15 в итальянском Каорле, вернулась на родину.

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, ставшая чемпионом Европы U15 в итальянском Каорле, вернулась на родину.

Как сообщает Report , спортсменов торжественно встретили в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

В церемонии приняли участие родственники борцов, болельщики, представители прессы и общественности.

Напомним, что члены сборной по греко-римской борьбе завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Азербайджан в командном зачете занял первое место, набрав 131 очко, Армения (125 очков) оказалась второй, а Грузия (99 очков) - третьей.

В составе сборной Омар Салманов (44 кг) стал чемпионом Европы, Гусейн Амрахлы (38 кг) и Руслан Нуриев (75 кг) завоевали серебряные медали, а Худаяр Керимли (38 кг), Гусейн Мустафазаде (52 кг) и Надир Гасанов (62 кг) получили бронзовые награды.

Команда становится чемпионом Европы в 3-й раз. Сборная по греко-римской борьбе добивалась аналогичного успеха в 2022 и 2024 годах.