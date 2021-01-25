О нас
Report Georgia
Аудио новости

Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио

Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио Около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за пандемии коронавируса.
Командные
25 января 2021 г. 08:15
Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио

Около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса Asahi Shimbun.

При этом 51% респондентов выступают за повторный перенос даты соревнований, а 35% заявили, что Олимпиаду необходимо и вовсе отменить.

Только каждый десятый (11%) житель Японии выразил уверенность, что Игры должны пройти в установленные сроки.

Исследование проводилось с 23 по 24 января по телефону среди 1,6 тыс. японцев.

21 января The Times сообщила, что правительство Японии в частном порядке пришло к выводу, что уже отложенные Олимпийские игры в Токио будут отменены в этом году из-за пандемии COVID-10.

В тот же день в МОК заверили, что не намерены отказываться от проведения соревнований.

Решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут до старта эстафеты олимпийского огня, который запланирован на 25 марта.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год и планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Они будут носить название "Токио-2020".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponların əksəriyyəti Tokio Olimpiadasının ləğvini dəstəklədi

Новости партнеров

Самое важное

Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR
23 января 2021 г. 16:58
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
В Азербайджане 344 транспортных средства находятся в розыске
22 января 2021 г. 17:21
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
22 января 2021 г. 15:45
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
В Азербайджане втрое сокращается пошлина за нотариальное заверение документов 
22 января 2021 г. 15:39
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
При несогласии гражданина выписавший штраф чиновник будет оштрафован
22 января 2021 г. 13:20
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
Решение о возобновлении очных занятий в вузах будет принято позднее
22 января 2021 г. 12:51
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
Сотрудник Агентства по разминированию подорвался на мине в Джабраиле
22 января 2021 г. 12:21
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
Кабмин: Школы в Азербайджане откроются 1 февраля
22 января 2021 г. 12:06
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
Президент: Все документы и договоренности между Туркменистаном и Азербайджаном выполняются
21 января 2021 г. 20:15
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении Достлуг будет успешной и эффективной
Бердымухамедов: Совместная работа на месторождении "Достлуг" будет успешной и эффективной
21 января 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi