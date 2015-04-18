Болельщики "Фенербахче" и "Бешикташ" получили ножевые ранения перед матчем

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Измире перед матчем волейбольных команд "Фенербахче" и "Бешикташ" двое болельщиков получили ножевые ранения. Как сообщает Report, на арене Гюндогды произошел инцидент между болельщиками двух команд.

После словесной перепалки в ход пошло холодное оружие. Раненные были доставлены в государственную больницу Алсанджак, их состояние оценивается как удовлетворительное.

На месте инцидента были предприняты серьезные меры.