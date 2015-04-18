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    Болельщики "Фенербахче" и "Бешикташ" получили ножевые ранения перед матчем

    Причиной поножовщины стала словесная перепалка между болельщиками

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Измире перед матчем волейбольных команд "Фенербахче" и "Бешикташ" двое болельщиков получили ножевые ранения. Как сообщает  Report, на арене Гюндогды произошел инцидент между болельщиками двух команд. 

    После словесной перепалки в ход пошло холодное оружие. Раненные были доставлены в государственную больницу Алсанджак, их состояние оценивается как удовлетворительное. 

    На месте инцидента были предприняты серьезные меры.

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