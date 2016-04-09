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    ​Бельгийский велогонщик сломал палец в результате нападения пьяного водителя

    Инцидент произошел, когда Жильбер и его партнер по команде Лоик Влиген проводили тренировку

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Бельгийский велогонщик BMC Филипп Жильбер из команды BMC Racing подвергся нападению пьяного водителя, в результате которого получил перелом пальца.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, инцидент произошел в Бельгии, когда Жильбер и его партнер по команде Лоик Влиген проводили тренировку. В это время рядом проезжали несколько находившихся в нетрезвом состоянии мужчин, один из них вышел из автомобиля и столкнул велогонщиков.

    В результате происшествия Жильбер получил перелом среднего пальца на левой руке и впоследствии был прооперирован, а Влиген не пострадал. Мужчины, находившиеся в машине, были задержаны полицией.

    Отмечается также, что получивший травму спортсмен будет восстанавливаться пару дней.

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