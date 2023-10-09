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Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие матчи из Израиля

Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие матчи из Израиля Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие домашние матчи израильских команд в еврокубках.
Командные
9 октября 2023 г. 20:59
Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие матчи из Израиля

Баскетбольная Евролига перенесла ближайшие домашние матчи израильских команд в еврокубках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

"Матч третьего тура регулярного чемпионата Евролиги между "Маккаби" и "Валенсией", запланированный на 18 октября, пройдет в Валенсии, а не в Тель-Авиве. А игра 32-го тура будет сыграна в Тель-Авиве. Матч третьего тура Еврокубка между "Хапоэлем" и "Венецией", запланированный на 17 октября, пройдет в Венеции, а не в Тель-Авиве. Встреча 12-го тура пройдет в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.

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