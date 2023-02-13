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Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения

Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения Игрок сборной Турции по баскетболу Нилай Айдоган погибла в результате землетрясения.
Командные
13 февраля 2023 г. 07:48
Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения

Игрок сборной Турции по баскетболу Нилай Айдоган погибла в результате землетрясения.

Как передает Report, об этом в социальных сетях сообщил глава Турецкой федерации баскетбола (TBF) Хидайет Туркоглу.

Спортсменке было 30 лет, она выступала за команду "Университет Чанкая" из Анкары.

"К сожалению, мы получили известие о смерти баскетболистки сборной Турции Нилай Айдоган, которая оказалась под завалами в Малатье после землетрясения. Пусть Бог помилует нашу драгоценную спортсменку, мои соболезнования ее семье и нашему сообществу", - написал Туркоглу.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло несколько разрушительных землетрясений, затем, по данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), последовал 1 891 афтершок. В результате число погибших в стране превысило 29 тысяч.

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