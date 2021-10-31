Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны

Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант оштрафован на 25 тыс долларов США за выброс мяча на трибуны в матче регулярного чемпионата с "Индианой" (105:98).