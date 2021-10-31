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Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны

Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант оштрафован на 25 тыс долларов США за выброс мяча на трибуны в матче регулярного чемпионата с "Индианой" (105:98).
Командные
31 октября 2021 г. 15:03
Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант оштрафован на 25 тыс долларов США за выброс мяча на трибуны в матче регулярного чемпионата с "Индианой" (105:98).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба НБА.

Инцидент произошел в третьей четверти матча. Дюрант после нарушения правил на себе со стороны игрока "Индианы" Ти Джея Макконнела бросил мяч в сторону болельщиков, после чего ему дали технический фол. В матче баскетболист "Бруклина" набрал 22 очка, сделал 11 подборов и отдал семь результативных передач.

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