Баскетболист НБА проведет в Баку мастер-класс по стритболу

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ ЮНИСЕФ организует в Баку мастер-класс и чемпионат среди детей по стритболу (баскетбол 3*3). Как сообщает Report, мероприятия организованы с целью раскрытия спортивного потенциала детей, в том числе с ограниченными возможностями и активизации безопасного инклюзивного спорта.

Отметим, что мероприятие приурочено к предстоящим Первым Европейским играм, которые пройдут в Азербайджане с 12 по 28 июня.

Мастер-класс по стритболу для детей в Баку проведет известный испанский профессиональный баскетболист, играющий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Хосе Мануэль Кальдерон.