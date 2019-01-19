Баскетболист "Нанта" обнаружен мертвым в своей квартире

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Атакующий защитник «Нанта» Джермейн Маршалл найден мертвым в своей квартире.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба «Нанта».

28-летний игрок выступал во второй французской лиге Pro B.

Полиция ведет расследования инцидента, на данный момент подробности не разглашаются. Руководство команды намерено попросить лигу перенести ближайший матч клуба против «Ада Блуа», который должен состоятся 19 января.

Отметим, что в последней игре второй лиги «Нант» встречался с «Орлеаном», Маршалл отметился 34 набранными очками.

В нынешнем сезоне Маршалл принял участие в 14 матчах и набирал 14,4 очка, собирал 3,6 подбора и делал 4,8 передачи.