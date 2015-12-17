Баку станет 3-м в мире городом, в котором пройдут уличные гонки Формулы-1 - ФОТО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Баку прошло мероприятие, посвященное Гран-При Европы в классе Формулы-1, которое состоится 17-19 июня в Баку.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии руководитель операционного комитета гонок Чингиз Мехдиев дал подробную информацию о трассе.

По его словам, Баку станет третьим в мире городом наряду с Монако и Сингапуром, в котором пройдут уличные гонки Формулы-1. Он также отметил, что трасса в Баку будет состоять из 20 поворотов и будет одной из самых быстрых. Так, на трассе гонщики будут набирать скорость до 340 км/ч.

Ч.Мехдиев также коснулся работы маршалов, которые будут обслуживать Гран-При, дал информацию об их обязанностях.

Говоря о преимуществах этих гонок для Баку, Ч.Мехдиев сказал, что в странах, в которых проводятся гонки, наблюдается рост иностранных туристов, растет популяризация страны.

В свою очередь, выступивший на мероприятии генсек Автомобильной федерации Азербайджана Анар Шукюров рассказал о работах, которые проводит Федерация совместно с иностранными партнерами.

В конце гости мероприятия смогли задать интересующие их вопросы.