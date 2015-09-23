 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бахрейн поможет Азербайджану в организации этапа Формулы-1 в Баку

    Бахрейнские маршалы прибудут в Баку в качестве волонтеров

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Бахрейн поможет Азербайджану в организации этапа Формулы-1 в Баку в 2016 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на BNA, команда маршалов, помогающих в организации гонок, прибудет в Баку в качестве волонтеров.

    Высказываясь по этому поводу, генеральный секретарь Олимпийского Комитета Бахрейна Абдулрахман Аскар заявил, что это очередная победа Бахрейна после того, как эта страна в 2004 году получила право проводить у себя гонки Формулы-1.

    Отметим, что Гран-при Европы «Формула-1» пройдет в Баку  в июле 2016 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi