Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Бахрейн поможет Азербайджану в организации этапа Формулы-1 в Баку в 2016 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BNA, команда маршалов, помогающих в организации гонок, прибудет в Баку в качестве волонтеров.

Высказываясь по этому поводу, генеральный секретарь Олимпийского Комитета Бахрейна Абдулрахман Аскар заявил, что это очередная победа Бахрейна после того, как эта страна в 2004 году получила право проводить у себя гонки Формулы-1.