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Бах: Спортивные мероприятия не должны проходить на территории России или Беларуси

Бах: Спортивные мероприятия не должны проходить на территории России или Беларуси Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает политически мотивированным призыв отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Командные
12 марта 2022 г. 00:16
Бах: Спортивные мероприятия не должны проходить на территории России или Беларуси

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не считает политически мотивированным призыв отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, комментарий Баха приводит пресс-служба МОК.

"Мы будем продолжать разоблачать людей и организации, ответственные за нарушение олимпийского перемирия, поэтому спортивные соревнования или мероприятия не должны проходить на территории Российской Федерации или Республики Беларусь. На любых мероприятиях, организуемых олимпийским движением, не должно быть никаких национальных или государственных символов этих стран. Мы не попадемся в ловушку дешевого аргумента о том, что это было бы политизацией спорта, противоречащей Олимпийской хартии, которая требует политического нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими и даже военными средствами, не может осуждать последствия как политически мотивированные", - сказал Бах.

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Версия на азербайджанском языке Tomas Bax: "Rusiya və Belarus ərazisində yarış keçirilməməlidir"

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