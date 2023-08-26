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"Азеррейл" подписал контракт с бывшим тренером сборной Турции

"Азеррейл" подписал контракт с бывшим тренером сборной Турции Женским волейбольным клубом "Азеррейл" подписал контракт на один год с бывшим тренером сборной Турции Дженгизом Акарчешме.
Командные
26 августа 2023 г. 10:26
Азеррейл подписал контракт с бывшим тренером сборной Турции

Женским волейбольным клубом "Азеррейл" подписал контракт на один год с бывшим тренером сборной Турции Дженгизом Акарчешме.

Как сообщили Report в клубе, перед опытным специалистом поставлена задача вывести команду на высокие места в чемпионате Азербайджана и добиться максимальных результатов в еврокубках. В этом сезоне команда сыграет в "Кубке вызова".

Дженгиз Акарчешме, имеющий 27-летний тренерский опыт, работал в различных клубах, а также в сборных U-17, U-18 и основной сборной Турции.

Отметим, что в 1/32 финала "Кубка вызова" "Азеррейл" встретится с украинской командой "Балта". Матч пройдет в октябре.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə yığmasının sabiq məşqçisi “Azərreyl”lə müqavilə bağlayıb

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