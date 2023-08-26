"Азеррейл" подписал контракт с бывшим тренером сборной Турции

Женским волейбольным клубом "Азеррейл" подписал контракт на один год с бывшим тренером сборной Турции Дженгизом Акарчешме.

Женским волейбольным клубом "Азеррейл" подписал контракт на один год с бывшим тренером сборной Турции Дженгизом Акарчешме.

Как сообщили Report в клубе, перед опытным специалистом поставлена задача вывести команду на высокие места в чемпионате Азербайджана и добиться максимальных результатов в еврокубках. В этом сезоне команда сыграет в "Кубке вызова".

Дженгиз Акарчешме, имеющий 27-летний тренерский опыт, работал в различных клубах, а также в сборных U-17, U-18 и основной сборной Турции.

Отметим, что в 1/32 финала "Кубка вызова" "Азеррейл" встретится с украинской командой "Балта". Матч пройдет в октябре.