"Азеррейл" дома разгромил "Сен-Рафаэль" в женской Лиге чемпионов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский «Азеррейл» в третьем туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке разгромил французский «Сен-Рафаэль» со счётом 3:0.

Как передает Report, бакинский коллектив одержал третью победу в четырёх встречах, а француженки потерпели четвёртое поражение кряду.

В пятом туре «Азеррейл» сыграет с турецким «Фенербахче», удерживающим уверенное лидерство в квартете С.

Женщины. Лига чемпионов

Группа С. 3-й тур

«Азеррейл» (Азербайджан) — «Сен-Рафаэль» (Франция) — 3:0 (25:20, 25:11, 25:11).