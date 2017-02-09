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    "Азеррейл" дома разгромил "Сен-Рафаэль" в женской Лиге чемпионов

    Бакинский коллектив одержал третью победу в четырёх встречах

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский «Азеррейл» в третьем туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке разгромил французский «Сен-Рафаэль» со счётом 3:0.

    Как передает Report, бакинский коллектив одержал третью победу в четырёх встречах, а француженки потерпели четвёртое поражение кряду.

    В пятом туре «Азеррейл» сыграет с турецким «Фенербахче», удерживающим уверенное лидерство в квартете С.

    Женщины. Лига чемпионов

    Группа С. 3-й тур

    «Азеррейл» (Азербайджан) — «Сен-Рафаэль» (Франция) — 3:0 (25:20, 25:11, 25:11).

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