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    ​"Азерйол" стал соперником краснодарского "Динамо" по полуфиналу Кубка ЕКВ

    Волейболистки из Азербайджана были сильнее в золотом сете

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский "Азерйол" взял верх над итальянской "Новарой" в "Челлендж-раунде" Кубка ЕКВ.

    Как передает Report, итальянки победили в ответной встрече со счётом 3:1, но в "золотом" сете сильнее были волейболистки из Азербайджана.

    За выход в финал соревнований "Азерйол" поспорит с краснодарским "Динамо".

    Женщины. Кубок ЕКВ. "Челлендж-раунд". Ответный матч

    "Новара" (Италия) — "Азерйол" (Азербайджан) — 3:1 (25:23, 26:28, 25:23, 25:18)

    Первый матч: 1:3;

    "Золотой" сет: 13:15.

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