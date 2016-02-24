​"Азерйол" стал соперником краснодарского "Динамо" по полуфиналу Кубка ЕКВ

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский "Азерйол" взял верх над итальянской "Новарой" в "Челлендж-раунде" Кубка ЕКВ.

Как передает Report, итальянки победили в ответной встрече со счётом 3:1, но в "золотом" сете сильнее были волейболистки из Азербайджана.

За выход в финал соревнований "Азерйол" поспорит с краснодарским "Динамо".

Женщины. Кубок ЕКВ. "Челлендж-раунд". Ответный матч

"Новара" (Италия) — "Азерйол" (Азербайджан) — 3:1 (25:23, 26:28, 25:23, 25:18)

Первый матч: 1:3;

"Золотой" сет: 13:15.