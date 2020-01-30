Азербайджанский футзалист: Мы стали жертвой судейской симпатии

"Мы хотели сегодня одержать победу. У нас было много голевых шансов. Мы хорошо начали игру, смогли создать 2-3 эпизода до открытия счета".

Как сообщает Report, об этом сайту Федерации сказал член сборной Азербайджана Тьяго Болинья, комментируя матч элит-раунда со сборной Хорватии, которой они проиграли со счетом 0:2.

Нападающий получил желтую карточку в матче первого тура, поэтому не участвует в сегодняшней игре против сборной России.

"Я думаю, это был легкий эпизод, который явно не тянет на желтую карточку. Я ненамеренно коснулся вратаря. Но, что поделаешь? Мы играли против хозяев поля и стали жертвой судейской симпатии. Я сегодня вне игры, желаю успехов товарищам по команде. Верю, что у нас все получится", - сказал футзалист.