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Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Гран-При в Анталье

Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Гран-При в Ант

Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская завоевала золотую медаль на Гран-При в Анталье.

Как передает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории выше 78 килограммов, победила соперницу из Бразилии Беатрис Соуза.

Ранее в рамках Гран-При бронзовой медали удостоился Эльмар Гасымов (100 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и две бронзовые награды и заняла в командном зачете второе место среди 75 стран-участниц.  

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