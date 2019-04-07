Азербайджанская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Гран-При в Анталье

Азербайджанская дзюдоистка Ирина Киндзерская завоевала золотую медаль на Гран-При в Анталье.

Как передает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории выше 78 килограммов, победила соперницу из Бразилии Беатрис Соуза.

Ранее в рамках Гран-При бронзовой медали удостоился Эльмар Гасымов (100 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана завоевала на турнире 1 золотую, 1 серебряную и две бронзовые награды и заняла в командном зачете второе место среди 75 стран-участниц.