Азербайджанский специалист назначен главным тренером украинской волейбольной команды

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Васиф Талыбов назначен главным тренером украинской мужской волейбольной команды "Винница".

Как сообщает Report со ссылкой на volleyball.ua, азербайджанский специалист сменил на этом посту Александра Бондаренко.

Отметим, что в Баку Васиф Талыбов работал помощником главного тренера команды "Телеком" Зорана Гаича. В последнем сезоне он работал помощником главного тренера команды "Винница" бронзового призёра чемпионата Украины.