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    Азербайджанский рефери судействовал на трех играх армянской сборной

    Армяне проиграли во всех трех матчах с участием рефери по футзалу Юсифа Нуруллаева

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА по футзалу Юсиф Нуруллаев судил игры первого отборочного тура чемпионата мира. 

    Как сообщает Report, 31-летний судья был назначен в группу "D", в которую вошли Латвия, Эстония, Кипр и Армения. 

    Ю.Нуруллаев судействовал в 3-х играх из 6. Все они были с участием армянской сборной. В первом матче армяне проиграли Латвии со счетом 3:4, во втором матче - Кипру со счетом 2:3, а в последней игре - Эстонии со счетом 1:2. Игроки проигравшей команды получили 10 желтых карточек. 

    В результате отборочного тура в Кипре армянская сборная заняла последнее место, не набрав ни одного очка. 

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