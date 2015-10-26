Азербайджанский рефери судействовал на трех играх армянской сборной

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА по футзалу Юсиф Нуруллаев судил игры первого отборочного тура чемпионата мира.

Как сообщает Report, 31-летний судья был назначен в группу "D", в которую вошли Латвия, Эстония, Кипр и Армения.

Ю.Нуруллаев судействовал в 3-х играх из 6. Все они были с участием армянской сборной. В первом матче армяне проиграли Латвии со счетом 3:4, во втором матче - Кипру со счетом 2:3, а в последней игре - Эстонии со счетом 1:2. Игроки проигравшей команды получили 10 желтых карточек.

В результате отборочного тура в Кипре армянская сборная заняла последнее место, не набрав ни одного очка.