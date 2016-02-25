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    Азербайджанский клуб выходит на ответную игру в Лиге чемпионов

    Соперником является швейцарский клуб Волеро

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская женская волейбольная команда "Локомотив" проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report, игра на выезде со швейцарским клубом "Волеро" начнется в 23:00 по бакинскому времени. 

    Игру будут судить рефери Нирпер Озбар (Турция) и Санья Миклошич (Словения). 

    Первая игра в Баку завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2. 

    Победитель матча встретится с победителем игры между турецкими командами "Эджачибаши" и "Вакыфбанк". 

    Лига чемпионов

    1/6 финала, ответный матч

    23:00. "Волеро" (Швейцария) - "Локомотив" (Азербайджан)

    Судьи:  Нирпер Озбар (Турция), Санья Миклошич (Словения). 

    Цюрих, Saalsporthalle.

    Отметим, что ранее "Азерйол" вышел в полуфинал Кубка CEV и стал соперником российского "Динамо" (Краснодар).

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