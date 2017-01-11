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    Азербайджанский клуб встретится с "Фенербахче"

    Встреча пройдет в Стамбуле

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан в Лиге чемпионов женская волейбольная команда "Азеррейл" сегодня проведет очередную игру.

    Как сообщает Report, в борьбе группы С соперником команды будет турецкий клуб "Фенербахче".

    В первом туре обе команды одержали победу. Бакинки одержали дома победу над польской командой "Даброва Горница" со счетом 3:1, а стамбульский клуб обыграл французскую команду "Сен-Рафаэль" (3:0).

    По результатам первых игр "Фенербахче" стала в группе первой, а "Азеррейл" довольствовался вторым местом.

    Одержавшая сегодня в Стамбуле победу группа укрепит лидерство.

    Лига чемпионов, групповой этап, II тур

    Группа С

    20:00. "Фенербахче" (Турция) - "Азеррейл" (Азербайджан)

    Судьи: Ивайло Иванов (Болгария), Симён Санти (Италия)

    Стамбул. Волейбольный стадион "Бурхан Фелек"

    Очередная встреча "Азеррейл" пройдет 9 февраля. На встрече в Баку соперником команды будет "Сен-Рафаэль". 

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