Азербайджанский клуб встретится с "Фенербахче"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Представляющая Азербайджан в Лиге чемпионов женская волейбольная команда "Азеррейл" сегодня проведет очередную игру.

Как сообщает Report, в борьбе группы С соперником команды будет турецкий клуб "Фенербахче".

В первом туре обе команды одержали победу. Бакинки одержали дома победу над польской командой "Даброва Горница" со счетом 3:1, а стамбульский клуб обыграл французскую команду "Сен-Рафаэль" (3:0).

По результатам первых игр "Фенербахче" стала в группе первой, а "Азеррейл" довольствовался вторым местом.

Одержавшая сегодня в Стамбуле победу группа укрепит лидерство.

Лига чемпионов, групповой этап, II тур

Группа С

20:00. "Фенербахче" (Турция) - "Азеррейл" (Азербайджан)

Судьи: Ивайло Иванов (Болгария), Симён Санти (Италия)

Стамбул. Волейбольный стадион "Бурхан Фелек"

Очередная встреча "Азеррейл" пройдет 9 февраля. На встрече в Баку соперником команды будет "Сен-Рафаэль".