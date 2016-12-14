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    Азербайджанский клуб проведет первую игру в Лиге чемпионов

    Соперником является итальянский представитель

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский женский волейбольный клуб Telekom приступает к борьбе в групповом раунде Лиги чемпионов. 

    Как сообщает Report, клуб проведет первую игру в группе А.

    Команда под руководством главного тренера Зорана Гайчина будет гостить у итальянского "Конельяно". Встреча на арене "Палаверде Виллорба" в городе Тревизо начнется в 23:30 по бакинскому времени. Игру будут судить бельгиец Артуро Ди Гьякомо и россиянин Андрей Зенович. 

    В другом матче группы встретятся польский "Химик" и другой представитель Италии "Модена". 

    Отметим, что в групповом раунде Лиги чемпионов другой представитель Азербайджана - клуб "Азеррейл" проведет свою первую игру 15 декабря против польской команды МКС. Встреча в группе С пройдет в Волейбольном центре. 

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