Азербайджанский клуб проведет первую игру в Лиге чемпионов

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанский женский волейбольный клуб Telekom приступает к борьбе в групповом раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, клуб проведет первую игру в группе А.

Команда под руководством главного тренера Зорана Гайчина будет гостить у итальянского "Конельяно". Встреча на арене "Палаверде Виллорба" в городе Тревизо начнется в 23:30 по бакинскому времени. Игру будут судить бельгиец Артуро Ди Гьякомо и россиянин Андрей Зенович.

В другом матче группы встретятся польский "Химик" и другой представитель Италии "Модена".

Отметим, что в групповом раунде Лиги чемпионов другой представитель Азербайджана - клуб "Азеррейл" проведет свою первую игру 15 декабря против польской команды МКС. Встреча в группе С пройдет в Волейбольном центре.