"Baku Fires" начал новый сезон Мировой серии бокса уверенной победой

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский клуб "Baku Fires" в первой встрече нового сезона Мировой серии бокса (WSB) одержал уверенную победу.

Как сообщает Report со ссылкой на АзерТАдж, наша команда, встретившаяся в Губинском Олимпийском Комплексе с итальянским коллективом "Italia Thunder", победила соперника со счетом 4:1.

В первом поединке встречи член "Baku Fires" Николай Веселов (75 кг) сумел одолеть Сальваторе Кавалларо.

Вышедший на ринг вслед за ним наш боксер Мухаммед Ибиев (49 кг) не совладал с бронзовым призером олимпиад в Пекине и Лондоне Патриком Барнсом.

В третьем поединке представитель "Baku Fires" Мухаммед Гурбанов (56 кг) встретился с Майклом Конланом. В поединке, прошедшем в напряженной спортивной борьбе, член "Baku Fires" одержал победу.

Один из сильнейших боксеров нашей команды Гейбатулла Гаджалиев (64 кг) также одержал убедительную победу, не оставив никаких шансов Винченцо Мангиакапре.

В последнем поединке между Абдулгадиром Абдуллаевым (91 кг) и Фабио Турчи также победил наш представитель, отправивший соперника в нокаут.

В V сезоне Мировой серии бокса соревнуются 16 команд в двух группах. Азербайджанская команда определилась в группе В вместе с клубами "Italia Thunder", "Astana Arlans", "Argentina Condors", "Caciques Venezuela", "Puerto Rico Hurricanes", "Rafako Hussars Poland" и "USA Knockouts".

В группе А соревнуются клубы Алжира, Великобритании, Китая, Кубы, Мексики, Марокко, России и Украины.

Одна из причин напряженной борьбы на нынешнем чемпионате заключается в выдаче лицензий на Олимпийские игры. 17 боксеров, успешно выступивших в лиге WSB, в конце сезона получат лицензии на Летние Олимпийские игры в Бразилии в 2016 году.

В прошлом сезоне, проиграв только клубу "Cuba Domaderos" в финале Мировой серии бокса, "Baku Fires" занял второе место.