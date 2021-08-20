Азербайджанские волейболистки вступают в борьбу на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу начнет сегодня борьбу на чемпионате Европы.
Как сообщает Report, команда под руководством Вугара Алиева встретится в первом матче группы А со сборной Бельгии.
Поединок пройдет на стадионе "Stark Arena" в Белграде и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.
В составе сборной Азербайджана выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Бейаз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.
Чемпионат Европы
Группа А
17:00. Азербайджан - Бельгия
Белград. "Stark Arena".
Отметим, что другими соперниками сборной Азербайджана в группе А являются сборные Сербии, России, Франции и Боснии и Герцеговины.