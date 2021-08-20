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Азербайджанские волейболистки вступают в борьбу на чемпионате Европы

Азербайджанские волейболистки вступают в борьбу на чемпионате Европы Женская сборная Азербайджана по волейболу начнет сегодня борьбу на чемпионате Европы.
Командные
20 августа 2021 г. 07:30
Азербайджанские волейболистки вступают в борьбу на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу начнет сегодня борьбу на чемпионате Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Вугара Алиева встретится в первом матче группы А со сборной Бельгии.

Поединок пройдет на стадионе "Stark Arena" в Белграде и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.

В составе сборной Азербайджана выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Бейаз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.

Чемпионат Европы

Группа А

17:00. Азербайджан - Бельгия

Белград. "Stark Arena".

Отметим, что другими соперниками сборной Азербайджана в группе А являются сборные Сербии, России, Франции и Боснии и Герцеговины.

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Версия на английском языке Azerbaijani squad joins competitions within European championship
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisi Avropa çempionatında mübarizəyə başlayır

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