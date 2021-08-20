Азербайджанские волейболистки вступают в борьбу на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по волейболу начнет сегодня борьбу на чемпионате Европы.

Женская сборная Азербайджана по волейболу начнет сегодня борьбу на чемпионате Европы.

Как сообщает Report, команда под руководством Вугара Алиева встретится в первом матче группы А со сборной Бельгии.

Поединок пройдет на стадионе "Stark Arena" в Белграде и начнется в 17:00 по бакинскому времени. Матч будет транслироваться в прямом эфире по Общественному телевидению.

В составе сборной Азербайджана выступят Айшан Абдулазимова, Олена Харченко, Ксения Павленко, Яна Дорошенко, Кристина Бесман, Шафагат Алышанова, Нилуфер Агазаде, Анастасия Мерцарова, Мария Кирилюк, Маргарита Степаненко, Ильхама Алиева, Бейаз Алыева, Юлия Керимова и Анастасия Байдук.

Чемпионат Европы

Группа А

17:00. Азербайджан - Бельгия

Белград. "Stark Arena".

Отметим, что другими соперниками сборной Азербайджана в группе А являются сборные Сербии, России, Франции и Боснии и Герцеговины.