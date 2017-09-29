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    Азербайджанские волейболистки получили путевку в полуфинал чемпионата Европы

    Возглавляемый Фаиком Гараевым коллектив в 1/4 финала обыграл сборную Германии

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу получила путевку в полуфинал чемпионата Европы. 

    Как сообщает Report, возглавляемый Фаиком Гараевым коллектив в 1/4 финала одержал победу над сборной Германии - 3:0.

    Отметим, что в полуфинале сборная Азербайджана встретится с голландским коллективом.

    Чемпионат Европы

    1/4 финала

    29 сентября

    Азербайджан - Германия 3:0 (25:20, 25:18, 25:21)

    Судьи: Владимир Симонович (Сербия), Юрай Мокри (Словакия).

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