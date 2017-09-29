Азербайджанские волейболистки получили путевку в полуфинал чемпионата Европы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Женская сборная Азербайджана по волейболу получила путевку в полуфинал чемпионата Европы.

Как сообщает Report, возглавляемый Фаиком Гараевым коллектив в 1/4 финала одержал победу над сборной Германии - 3:0.

Отметим, что в полуфинале сборная Азербайджана встретится с голландским коллективом.

Чемпионат Европы

1/4 финала

29 сентября

Азербайджан - Германия 3:0 (25:20, 25:18, 25:21)

Судьи: Владимир Симонович (Сербия), Юрай Мокри (Словакия).