Азербайджанские спортсмены завоевали золотые медали в первый день чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ В Клайпеде (Литва) стартует 32-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, в первый день соревнований в борьбу вступили шесть азербайджанских спортсменов.

Так, в первый день 32-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих член сборной Азербайджана Галиб Алиев завоевал золотую медаль.

Наш вольник в весовой категории 61 кг, одержав в финале победу над американцем Райном Менгланом со счетом 8:4, стал чемпионом мира.

Член нашей сборной Афган Хашалов (57 кг) нанес поражение румынскому борцу Дукуку Андрею со счетом 8:1 и был удостоен бронзовой медали.

Агагусейн Мустафаев (65 кг), обыграв иранца Мехрана Насири со счетом 4:3, обосновался на третьем месте. Джошгун Азимов же (70 кг), победив поляка Матеуса Писариски со счетом 11:5, выиграл бронзовую медаль.

Напомним, что в чемпионате принимают участие около 320 спортсменов из 22 стран. Более половины участников соревнования являются призёрами Олимпийских Игр, чемпионатов мира и Европы.