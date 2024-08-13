Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в парижской Олимпиаде, вернулись на родину

Очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже, вернулась на родину.
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В мероприятии приняли участие спортивная общественность страны, представители СМИ, болельщики и родственники атлетов.
Вместе со спортсменами в Баку вернулись министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь Азер Алиев.
Напомним, что первая группа спортсменов, представлявших страну на Олимпиаде, вернулась в Азербайджан 4 августа. Страну на соревнованиях представляли 48 человек, из них семеро завоевали медали.
Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Геой Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) — бронзу.