Азербайджанские спортсмены, принявшие участие в парижской Олимпиаде, вернулись на родину

Очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже, вернулась на родину.

Очередная группа азербайджанских спортсменов, принявших участие в XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже, вернулась на родину.

Как сообщает Report , в Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялась церемония их встречи.

В мероприятии приняли участие спортивная общественность страны, представители СМИ, болельщики и родственники атлетов.

Вместе со спортсменами в Баку вернулись министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, замминистра Мариана Василева, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь Азер Алиев.

Напомним, что первая группа спортсменов, представлявших страну на Олимпиаде, вернулась в Азербайджан 4 августа. Страну на соревнованиях представляли 48 человек, из них семеро завоевали медали.

Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Геой Мешвилдишвили (125 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) — бронзу.