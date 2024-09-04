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Азербайджанские паралимпийцы, завоевавшие медали на Париж-2024, вернулись на родину

Азербайджанские паралимпийцы, завоевавшие медали на Париж-2024, вернулись на родину Первая группа паралимпийцев, достойно представивших Азербайджан на XXXIII Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулись на родину.
Командные
4 сентября 2024 г. 06:00
Азербайджанские паралимпийцы, завоевавшие медали на Париж-2024, вернулись на родину

Первая группа спортсменов, достойно представивших Азербайджан на Летних Паралимпийских играх в столице Франции Париже, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев их встречают представители Национального паралимпийского комитета, местная общественность, болельщики и журналисты.

Члены сборной Азербайджана по паратхэквондо, представленной на турнире тремя спортсменами, в общей сложности завоевали две медали, Имамеддин Халилов завоевал золотую медаль, а Сабир Зейналов - бронзовую.

В итоговом зачете сборная Азербайджана стала второй, уступив лидерство сборной Турции. Первую тройку замкнула команда из Великобритании.

Отметим, что азербайджанская делегация отправилась на Игры Париж-2024 в составе 18 спортсменов по 7 видам спорта.

К настоящему времени члены сборной завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Paris-2024”: Paralimpiyaçılarımızın ilk qrupu Vətənə qayıdıb

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