Азербайджанские клубы проведут очередные матчи в Лиге чемпионов

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские женские волейбольные команды "Азеррейл" и "Телеком" сегодня проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report, в группе С "Азеррейл" в рамках 4-го тура встретится с французской командой "Сент-Рафаэль".

Матч в Волейбольном центре в городе Фрежюс рассудят люксембуржец Кароле Хепп и финн Паси Хаккарайнен. Встреча начнется в 23:30 по бакинскому времени.

В это же время в группе А начнется встреча в итальянском Модена между одноименным клубом и клубом "Телеком". Матч рассудят словак Игорь Шимпл и серб Анделко Попович.

Очередные матчи тура состоятся 8 февраля.