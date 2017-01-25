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    Азербайджанские клубы проведут очередные матчи в Лиге чемпионов

    Обе команды будут играть в выездном матче

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские женские волейбольные команды "Азеррейл" и "Телеком" сегодня проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.

    Как сообщает Report, в группе С "Азеррейл" в рамках 4-го тура встретится с французской командой "Сент-Рафаэль". 

    Матч в Волейбольном центре в городе Фрежюс рассудят люксембуржец Кароле Хепп и финн Паси Хаккарайнен. Встреча начнется в 23:30 по бакинскому времени. 

    В это же время в группе А начнется встреча в итальянском Модена между одноименным клубом и клубом "Телеком". Матч рассудят словак Игорь Шимпл и серб Анделко Попович. 

    Очередные матчи тура состоятся 8 февраля.

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