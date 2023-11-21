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Азербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину

Азербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), а также на молодежном чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на родину.
Командные
21 ноября 2023 г. 03:18
Азербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), а также на молодежном чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев атлетов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что азербайджанские гимнасты Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте.

Аналогичного результата в программе синхронных прыжков на батуте добились Самира Гусейнова и Аян Шабанова.

Еще один член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında uğurla çıxış edən gimnastlarımız Vətənə dönüblər

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