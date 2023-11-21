Азербайджанские гимнасты, успешно выступившие на ЧМ, вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), а также на молодежном чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана, успешно выступившие на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), а также на молодежном чемпионате мира в Бирмингеме (Великобритания), вернулись на родину.

Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев атлетов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана и спортивной общественности, родственники и журналисты.

Отметим, что азербайджанские гимнасты Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев завоевали "серебро" в программе синхронных прыжков на батуте.

Аналогичного результата в программе синхронных прыжков на батуте добились Самира Гусейнова и Аян Шабанова.

Еще один член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг) Алексей Караташов завоевал на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп бронзовую награду.