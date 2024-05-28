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Азербайджанские гимнастки, завоевавшие лицензии на Олимпиаду, вернулись на родину

Азербайджанские гимнастки, завоевавшие лицензии на Олимпиаду, вернулись на родину Члены команды Азербайджана в групповых упражнениях, успешно выступившие на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Венгрии Будапеште, вернулись на родину.
Командные
28 мая 2024 г. 02:23
Азербайджанские гимнастки, завоевавшие лицензии на Олимпиаду, вернулись на родину

Члены команды Азербайджана в групповых упражнениях, успешно выступившие на чемпионате Европы по художественной гимнастике в столице Венгрии Будапеште, вернулись на родину.

Как сообщает Report, самолет с членами сборной приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Гимнасток встречали коллеги, представители общественности, болельщики, журналисты.

Напомним, что команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024.

Коллектив в составе Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде и Дарьи Сорокиной успешно выступил в многоборье на чемпионате Европы. В упражнениях с пятью обручами команда набрала 36,750 балла, с тремя лентами и двумя мячами - 33,150 балла. Набрав по итогам двух упражнений 70,200 балла, азербайджанские гимнастки завоевали лицензию на Олимпиаду. Команда в групповых упражнениях выступит в финальной стадии чемпионата Европы в обеих категориях.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова также завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры в индивидуальных упражнениях.

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