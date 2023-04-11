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Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане

Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане 19:51 Азербайджанские спортсменки примут участие в Кубке мира по художественной гимнастике, стартующем 14 апреля в столице Узбекистана Ташкенте.
Командные
11 апреля 2023 г. 20:27
Азербайджанские гимнастки примут участие в Кубке мира в Узбекистане

Азербайджанские спортсменки примут участие в Кубке мира по художественной гимнастике, стартующем 14 апреля в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщили Report в федерации, 8 членов национальной сборной попробуют свои силы в соревнованиях, которые продлятся три дня.

За медали поборются гимнастки Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова, выступающие индивидуально, а также члены команды в групповых упражнениях - Сакина Ибрагимбейли, Наргиз Рамазанова, Фатима Мамедзаде, Захра Пашазаде, Фидан Юсифзаде и Лейла Алиева.

Спортсменки уже вылетели в Ташкент для участия в Кубке мира по художественной гимнастике.

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