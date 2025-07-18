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Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии

Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии
Командные
18 июля 2025 г. 09:51
Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии

Судьи высшей лиги Азербайджана по гандболу - сестры Ляман и Айдан Гамидовы - примут участие в Универсиаде, которая пройдет в городе Ковилья (Португалия) с 22 по 29 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана, в соревнованиях, организованных в рамках "Проекта молодых судей" Европейской федерации гандбола, в четырех группах будут участвовать 24 команды.

Помимо судейства матчей, представители Азербайджана сдадут экзамены по правилам игры, физической подготовке и английскому языку, а также примут участие в практических разборах по организации матчей.

Отметим, что сестры Ляман и Айдан Гамидовы также судили открытый чемпионат Европы в прошлом году в Гётеборге (Швеция).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın həndbol hakimləri Portuqaliyada Universiadada iştirak edəcəklər

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