Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии

Азербайджанские гандбольные судьи примут участие в Универсиаде в Португалии

Судьи высшей лиги Азербайджана по гандболу - сестры Ляман и Айдан Гамидовы - примут участие в Универсиаде, которая пройдет в городе Ковилья (Португалия) с 22 по 29 июля.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации гандбола Азербайджана, в соревнованиях, организованных в рамках "Проекта молодых судей" Европейской федерации гандбола, в четырех группах будут участвовать 24 команды.

Помимо судейства матчей, представители Азербайджана сдадут экзамены по правилам игры, физической подготовке и английскому языку, а также примут участие в практических разборах по организации матчей.

Отметим, что сестры Ляман и Айдан Гамидовы также судили открытый чемпионат Европы в прошлом году в Гётеборге (Швеция).