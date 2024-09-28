Азербайджанские фехтовальщики завоевали медали на международном турнире в Тбилиси

Азербайджанские фехтовальщики завоевали золотые и серебряную медали на международном турнире Cadet Circuit в Тбилиси.

Азербайджанские фехтовальщики завоевали золотые и серебряную медали на международном турнире Cadet Circuit в Тбилиси.

Как сообщает Report , женский коллектив в составе Валентины Зейналовой, Фарах Абасовой, Лейлы Ахмедовой и Зулейхи Султанлы в первой встрече одолел вторую команду Грузии со счетом 45:20 и вышел в полуфинал.

В 1/2 финала и решающем противостоянии азербайджанские фехтовальщицы оказались сильнее четвертой и второй команд Турции со счетом 45:44. Таким образом представительницы Азербайджана завоевали золотые медали турнира.

В первый день соревнований также определились победители в личном зачете среди юношей. Аббас Гусейнов, завершивший групповой этап с четырьмя победами, в плей-офф смог дойти до финала, одолев спортсменов из Турции и Украины. В решающей встрече Аббас Гусейнов уступил местному спортсмену Георгию Урушадзе со счетом 7:15 и завоевал серебряную медаль.

Турнир завершится 29 сентября личными выступлениями среди девушек-саблисток и командными соревнованиями среди юношей.