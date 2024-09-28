О нас

Азербайджанские фехтовальщики завоевали медали на международном турнире в Тбилиси

Азербайджанские фехтовальщики завоевали медали на международном турнире в Тбилиси Азербайджанские фехтовальщики завоевали золотые и серебряную медали на международном турнире Cadet Circuit в Тбилиси.
Командные
28 сентября 2024 г. 21:03
Азербайджанские фехтовальщики завоевали медали на международном турнире в Тбилиси

Азербайджанские фехтовальщики завоевали золотые и серебряную медали на международном турнире Cadet Circuit в Тбилиси.

Как сообщает Report, женский коллектив в составе Валентины Зейналовой, Фарах Абасовой, Лейлы Ахмедовой и Зулейхи Султанлы в первой встрече одолел вторую команду Грузии со счетом 45:20 и вышел в полуфинал.

В 1/2 финала и решающем противостоянии азербайджанские фехтовальщицы оказались сильнее четвертой и второй команд Турции со счетом 45:44. Таким образом представительницы Азербайджана завоевали золотые медали турнира.

В первый день соревнований также определились победители в личном зачете среди юношей. Аббас Гусейнов, завершивший групповой этап с четырьмя победами, в плей-офф смог дойти до финала, одолев спортсменов из Турции и Украины. В решающей встрече Аббас Гусейнов уступил местному спортсмену Георгию Урушадзе со счетом 7:15 и завоевал серебряную медаль.

Турнир завершится 29 сентября личными выступлениями среди девушек-саблисток и командными соревнованиями среди юношей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qılıncoynadanları beynəlxalq turnirdə qızıl və gümüş medallar qazanıblar

Самое читаемое

Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
Со следующего года минимальная заработная плата и пенсия вновь будут повышены
23 сентября 2024 г. 14:51
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
Названо число получателей пенсии по возрасту в Азербайджане
23 сентября 2024 г. 10:34
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
25 сентября 2024 г. 12:50
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
В Баку организован официальный прием по случаю Дня независимости Таджикистана
24 сентября 2024 г. 22:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
23 сентября 2024 г. 13:02
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
В Баку и районах ожидаются дожди и грозы
24 сентября 2024 г. 13:09
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi