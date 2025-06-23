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Азербайджанские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Кубке Европы среди молодежи в Берлине

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Кубке Европы среди молодежи в Берлине Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на Кубке Европы среди молодежи, проходившем в столице Германии — Берлине, с девятью медалями.
Командные
23 июня 2025 г. 01:08
Азербайджанские дзюдоисты завоевали 9 медалей на Кубке Европы среди молодежи в Берлине

Азербайджанские дзюдоисты завершили выступление на Кубке Европы среди молодежи, проходившем в столице Германии — Берлине, с девятью медалями.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана.

Во второй — заключительный — день соревнований на пьедестал поднялись четыре представителя национальной сборной.

В весовой категории до 90 кг финал оказался азербайджанским: Тунджай Шамиль завоевал золотую медаль, а Аслан Коцоев — серебряную.

В категории до 81 кг бронзовую медаль завоевал Сулейман Шюкюров, а в весе свыше 100 кг — Рамазан Ахмедов.

Напомним, что в первый день турнира Нихад Мамишов (60 кг), Мехди Мусаев (66 кг) и Эбиль Юсубов (73 кг) стали серебряными призёрами, а Низами Имранов (66 кг) и Мехди Джафаров (73 кг) — бронзовыми.

Таким образом, с 1 золотой, 4 серебряными и 4 бронзовыми медалями сборная Азербайджана заняла первое место среди мужчин по качеству наград и третье место в общем командном зачёте среди 34 стран.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan cüdoçuları Berlində 9 medal qazanıblar

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