Азербайджанские дзюдоисты завоевали 4 медали на турнире "Большого шлема"

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В Абу-Даби завершился международный турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает Report, в последний день турнира азербайджанские спортсмены смогли завоевать еще две медали. Член сборной Азербайджана Ирина Киндзерская (+78 кг) в полуфинале одержала победу над россиянкой Ксенией Чибисовой. Однако, в решающей схватке Киндзерская уступила Теси Савелкоул из Голландии и удостоилась серебряной медали.

В мужских соревнованиях Мамедали Мехтиев (90 кг) в схватке за третье место победил Александра Рослякова из России и принес очередную бронзу в копилку сборной Азербайджана.

В итоге сборная Азербайджана завершила турнир с двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. В предыдущих схватках Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевал серебро, а Рустам Оруджев (73 кг) стал обладателем бронзовой медали.

На турнире принимали участие 277 спортсмена из 47 стран. Сборная Азербайджана была представлена 11 спортсменами.