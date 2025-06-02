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Азербайджанские дзюдоистки взяли на Кубке Европы четыре медали

Азербайджанские дзюдоистки взяли на Кубке Европы четыре медали Азербайджанские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево четыре медали.
Командные
2 июня 2025 г. 00:32
Азербайджанские дзюдоистки взяли на Кубке Европы четыре медали

Азербайджанские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево четыре медали.

Как сообщает Report, в последний день турнира три члена азербайджанской сборной стали призерами Кубка.

В весовой категории 48 кг Кёнуль Алиева выиграла все встречи и завоевала золотую медаль, в этой же весовой категории Лейла Алиева взяла третье место.

Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории 52 кг, также выиграла все три встречи и завоевала золотую медаль.

Напомним, что в первый день соревнований Гюнель Гасанлы (70 кг) взяла бронзу турнира. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав в общей сложности две золотые и две бронзовые медали, заняла первое место в женских соревнованиях и пятое - в общекомандном зачете.

В Кубке Европы принимали участие спортсмены из 30 стран мира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan cüdoçuları Avropa Kubokunu 4 medalla başa vurublar

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