Азербайджанские дзюдоистки взяли на Кубке Европы четыре медали

Азербайджанские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево четыре медали.

Азербайджанские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево четыре медали.

Как сообщает Report , в последний день турнира три члена азербайджанской сборной стали призерами Кубка.

В весовой категории 48 кг Кёнуль Алиева выиграла все встречи и завоевала золотую медаль, в этой же весовой категории Лейла Алиева взяла третье место.

Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории 52 кг, также выиграла все три встречи и завоевала золотую медаль.

Напомним, что в первый день соревнований Гюнель Гасанлы (70 кг) взяла бронзу турнира. Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав в общей сложности две золотые и две бронзовые медали, заняла первое место в женских соревнованиях и пятое - в общекомандном зачете.

В Кубке Европы принимали участие спортсмены из 30 стран мира.