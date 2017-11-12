Азербайджанские борцы заняли второе место на Кубке европейских наций

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Завершился международный турнир по борьбе Кубок европейских наций – Кубок Алроса, проходивший 11-12 ноября 2017 года в столице России Москве.

Как передает Report, в турнире, носившим характер командного состязания, спортсмены боролись в 8 весовых категориях.

Сборную Азербайджана представляли 16 борцов.

В женской борьбе участвовали команды из Азербайджана, России, Украины, Румынии и две команды, приглашенные Всемирным содружеством по борьбе Азербайджанские борцы, проиграв в финале сборной России со счетом 0:8, завершили турнир на втором месте.

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в Москве выступала под руководством главного тренера Фирдовси Умудова, тренеров Арифа Абдуллаева и Рована Гаджиева.

В соревнованиях вольников боролись команды из Азербайджана, России, Грузии, Молдовы и приглашенные Всемирным содружеством по борьбе еще 2 команды. Наша сборная проиграла хозяевам со счетом 3:5 и заняла второе место на турнире.

В судействе противостояний Азербайджан представлял судья международного уровня Асиф Ширялиев.

По программе турнира, 11 ноября состоялись групповые встречи, а 12 – финальные противостояния.