 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанские борцы заняли второе место на Кубке европейских наций

    Сборную Азербайджана представляли 16 борцов

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Завершился международный турнир по борьбе Кубок европейских наций – Кубок Алроса, проходивший 11-12 ноября 2017 года в столице России Москве.

    Как передает Report, в турнире, носившим характер командного состязания, спортсмены боролись в 8 весовых категориях.

    Сборную Азербайджана представляли 16 борцов.

    В женской борьбе участвовали команды из Азербайджана, России, Украины, Румынии и две команды, приглашенные Всемирным содружеством по борьбе  Азербайджанские борцы, проиграв в финале сборной России со счетом 0:8, завершили турнир на втором месте.

    Сборная Азербайджана по вольной борьбе в Москве выступала под руководством главного тренера Фирдовси Умудова, тренеров Арифа Абдуллаева и Рована Гаджиева.

    В соревнованиях вольников боролись команды из Азербайджана, России, Грузии, Молдовы и приглашенные Всемирным содружеством по борьбе еще 2 команды. Наша сборная проиграла хозяевам со счетом 3:5 и заняла второе место на турнире.

    В судействе противостояний Азербайджан представлял судья международного уровня Асиф Ширялиев.

    По программе турнира, 11 ноября состоялись групповые встречи, а 12 – финальные противостояния.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi