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Азербайджанские борцы-ветераны завоевали комплект медалей на чемпионате мира

Азербайджанские борцы-ветераны завоевали комплект медалей на чемпионате мира В греческом городе Лутраки 17-22 октября прошел чемпионат мира по борьбе среди ветеранов.
Командные
22 октября 2023 г. 22:52
Азербайджанские борцы-ветераны завоевали комплект медалей на чемпионате мира

В греческом городе Лутраки 17-22 октября прошел чемпионат мира по борьбе среди ветеранов.

Об этом сообщили Report в Федерации борьбы Азербайджана.

Страну в соревнованиях по вольной борьбе представлял Джалал Сулейманов (62 кг), а в греко-римской борьбе - Халид Джафаров (70 кг) и Эльгиз Мамедов (88 кг).

Дж.Сулейманов оказался сильнее всех своих соперников, завоевал золото чемпионата мира. Э.Мамедов в решающем поединке уступил болгару Пламену Палеву и удостоился серебряной медали. Бронзу в копилку сборной добавил Х.Джафаров.

Таким образом, азербайджанские борцы-ветераны завоевали на чемпионате мира один комплект медалей.

Отметим, что Азербайджан в соревнованиях также представляли судьи Хаял Алиев, Севиндж Юсибова и Эльдар Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın veteran güləşçiləri dünya çempionatında 1 dəst medal qazanıb

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