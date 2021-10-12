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Азербайджанские борцы вернулись на Родину

Азербайджанские борцы вернулись на Родину Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшая третье место в командном зачете с 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями на чемпионате мира в Осло, Норвегия, вернулась на родину.
Командные
12 октября 2021 г. 05:52
Азербайджанские борцы вернулись на Родину

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшая третье место в командном зачете на чемпионате мира в Осло, Норвегия, вернулась на Родину.

Как сообщает Report, в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев наших борцов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности, родители спортсменов и представители прессы.

Наша сборная по греко-римской борьбе успешно выступила под руководством главного тренера Александра Тараканова, тренеров Ровшана Байрамова и Гасана Алиева. Таким образом, национальная команда, набрав 107 очков (1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые) стала третьей в мире в командном зачете. На первом месте Россия (152), на втором - Иран (146).

Отметим, что после 6-летнего перерыва азербайджанские борцы вновь вошли в тройку сильнейших планеты. Кроме того, впервые в истории греко-римской борьбы Азербайджан завоевал 4 медали на чемпионате мира, что является рекордным результатом.

Так, Рафик Гусейнов (82 кг) выиграл золото, Санан Сулейманов (77 кг) - серебро, Эльданиз Азизли (55 кг) и Мурад Мамедов (60 кг) - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatında uğurlu nəticə qazanan Azərbaycan güləşçiləri Vətənə qayıdıb

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